Aston Villa, Tottenham’ı 2-0 Yendi

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İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Aston Villa, Tottenham Hotspur’u evinde konuk etti. Karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazanan Aston Villa, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda önemli bir 3 puan elde etti. Aston Villa’nın galibiyeti, 59. dakikada Ezri Konsa Ngoyo ve 73. dakikada Boubacar Kamara’nın attığı gollerle geldi.

Bu sonuçla puanını 66’ya çıkaran Aston Villa, 5. sıraya yerleşti. Ligin son haftasında ekip, Manchester United ile deplasman maçı yapacak. Diğer yandan, 17. sırada kalan Tottenham ise 38 puanı ile Brighton & Hove Albion’ı evinde ağırlayacak. Tottenham Hotspur, ayrıca 21 Mayıs’ta UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile karşılaşacak.