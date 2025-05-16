Spor

Aston Villa, Tottenham’ı 2-0 yendi

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Aston Villa’nın Önemli Zaferi

İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Aston Villa, Tottenham Hotspur’u evinde ağırladı. Mücadeleyi 2-0’lık sonuçla kazanan Aston Villa, Şampiyonlar Ligi yolunda hayati 3 puanı aldı. Aston Villa’nın galibiyetini getiren goller, 59. dakikada Ezri Konsa Ngoyo ve 73. dakikada Boubacar Kamara tarafından kaydedildi.

Puan Durumu ve Gelecek Maçlar

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, puanını 66 yaparak ligde 5. sıraya yükseldi. Takım, sezonun son haftasında Manchester United deplasmanına çıkacak. Öte yandan, 38 puanla 17. sırada kalan Tottenham, Brighton & Hove Albion’ı konuk edecek. Ayrıca, Tottenham Hotspur 21 Mayıs’ta UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile karşılaşacak.

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