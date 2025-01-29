Asus 27″ 4K OLed Monitör Tanıttı

ASUS ROG DÜNYANIN İLK 27 İNÇ 4K OLED OYUN MONİTÖRÜNÜ TANITTI

ASUS Republic of Gamers (ROG), 27 inçlik 4K OLED ROG Swift OLED PG27UCDM modelini tanıttı. Bu monitör, 166 ppi piksel yoğunluğu ile daha keskin görüntüler ve net metinler sunan en son dördüncü nesil ROG QD-OLED teknolojisiyle donatıldı. Böylece kullanıcılar, olağanüstü görseller ve sonsuz kontrast deneyimi yaşıyor. Ekran, yoğun oyun deneyimi sırasında yaşanan titreşimi minimize etmek için en yeni ROG OLED Anti-Flicker 2.0 teknolojisini de içeriyor.

KULLANICI DOSTU ÖZELLİKLER

Monitör, ROG DisplayWidget Center aracılığıyla kullanıcıların monitör ayarlarına kolayca erişmelerini sağlıyor. Ayrıca, Neo Yakınlık Sensörü ile kullanıcıların monitöre olan mesafesini hassas bir şekilde ölçüyor. ROG Swift OLED PG27UCDM, 240 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunarak, süper akıcı görseller sağlıyor.

Ekran, 80 Gbps’ye kadar bant genişliği sunan DisplayPort 2.1a UHBR20, HDMI 2.1 ve 90 watt Güç Dağıtımı özellikli USB-C gibi geniş bağlantı seçeneklerine sahip. Ayrıca, ROG Swift OLED PG27UCDM monitörü VESA DisplayHDR™ 400 True Black, Dolby Vision ve HDR10 destekliyor ve bu modlar OSD menü üzerinden seçilebiliyor. ROG OLED Anti-Flicker 2.0 teknolojisi ile ekrandaki titreşimi minimize ediliyor ve yenileme hızı dalgalanmaları sırasında piksel parlaklığını dinamik olarak artıran bir algoritma kullanılıyor.

ROG OLED CARE PRO PAKETİNİN KAZANILAN AVANTAJLARI

Swift OLED PG27UCDM, Neo Yakınlık Sensörü ile kullanıcı algılama alanında bulunmadığında ekranı karartıyor ve kullanıcı geri döndüğünde içeriği anında geri yüklüyor. Ergonomik kullanım sağlamak için algılama aralığı kişi tercihine göre ayarlanabiliyor. ROG OLED Care Pro, piksel temizleme, ekran koruyucu ve üç yıllık garanti gibi çeşitli OLED koruma özellikleri sunuyor.