Asus, Fortune’un En Beğenilen Şirketler Listesinde

ASUS’UN BAŞARISI VE FORTUNE LİSTESİNDE YER ALMASI

ASUS, Fortune dergisinin 2025 yılı için hazırlanan Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesinde yer aldığını duyurdu. Şirket, bu prestijli listede 10. kez bulunmuş oldu. ASUS, küresel rekabet gücünü artıran ve onu sektör lideri olmasını sağlayan temel değerleri ile, kurumsal varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk ve uzun vadeli yatırım konusundaki duyarlılığından dolayı takdir topladı.

BAŞKAN SHIH’IN AÇIKLAMALARI

ASUS Başkanı Jonney Shih, “Fortune dergisinin takdirini onuncu kez kazanmak bizim için onur verici. Bu başarı, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak müşteri memnuniyetine öncelik veren Tasarım Düşüncesi yaklaşımımızın başarısını bir kez daha teyit etmektedir. Bu başarının temelinde, ekiplerimizi yenilik yapma, zorlukların üstesinden gelme ve yapay zeka gibi devrim niteliğindeki teknolojileri tam anlamıyla benimseme konusunda güçlendiren radikal doğruluk ve şeffaflık kültürüne olan sarsılmaz bağlılığımız yatmaktadır.” dile getirdi.

DÜNYADA KURUMSAL İTİBARIN GÖSTERGESİ

Dünyanın en beğenilen şirketleri listesi, kurumsal itibar konusundaki en kapsamlı sıralamalardan biri olup, ABD merkezli Fortune dergisi ve global kurumsal danışmanlık şirketi Korn Ferry tarafından hazırlanmaktadır. ASUS’un bu listede düzenli olarak yer alması, teknolojik ilerlemeye olan sarsılmaz bağlılığını ve en yüksek kalite ile performans standartlarını karşılayan ürün ve hizmetler sunma yeteneğini göstermektedir.

TEKNOLOJİDE LİDERLİK VE YENİLİK

ASUS, yapay zeka, oyun ve sürdürülebilirlik gibi konularda kullanıcı odaklılık ve inovasyon arayışıyla tanınmakta. Şirket, geçtiğimiz yıl boyunca kapsamlı bir yapay zeka ekosistemi oluşturma yolunda önemli adımlar attı. Bu adımlar arasında, Yaygın Yapay Zeka. İnanılmaz Olanaklar stratejisi doğrultusunda yapay zekayı daha erişilebilir hale getirmek amacıyla sunulan Copilot+ PC serisi de yer alıyor. ASUS, üstün performansı çevresel sorumlulukla birleştiren ürünler tasarlamaya odaklanmayı sürdürüyor ve her çözümün olağanüstü değer sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmesini hedefliyor.