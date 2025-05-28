Atama Kararları Resmi Gazete’de Yayınlandı

ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI

Tunceli ve Bilecik illerine bağlı valiliklerde görev değişiklikleri yapıldı. Bu değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yürürlüğe giren atama kararlarına göre, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi olan Şefik Aygöl getirildi.

YENİ GÖREVLER BELİRLENDİ

Bilecik Valiliğine ise İstanbul’un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı. Ayrıca, önceki Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atanarak yeni görevine başladı. Bu gelişmeler, bölgedeki yönetim anlayışının yenilenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.