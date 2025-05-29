Atama Ve Görevden Alma Kararları Yayınlandı

GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİNE DAİR YENİ ATAMALAR

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda önemli görev değişiklikleri yaşandı. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı Ahmet Tutal ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı Ali İbrahim Gür görevden alındı. Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, o kurumun Başkan Yardımcısı Okan Süler atandı.

YENİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılıklarına Nihal Selcen Hançer ve Yücel Süzen, Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılıklarına Emek Günaydın, Melek Görmezoğlu ve Zeynep Boğa, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Onur Akın atanırken, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılıklarına da Bengü Aytekin, Duygu Güven ve Teftiş Başkan Yardımcısı Selçuk Erdal Günal getirildi.

FARKLI ALANLARDA ATAMALAR

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Halıcı, Mücahit Duman ve Serdar Ülker, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Banu Akçakoca, Teftiş Başkan Yardımcılığına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Zeynep Demirbaş Tatlı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına ise Hazine ve Maliye Başmüfettişi Cebrail Yılmazer atandı. Diğer Vergi Başmüfettişleri ise Celal Şahin, Erhan Selim, Gökçen Gülsüm Köroğlu ve Yalçın Gemici olarak belirlendi.

YENİ GÖREVLER VE ATAMALAR

Hazine Başkontrolörlüğüne, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Erinç Bayrakçı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcılıklarına da Hazine Başkontrolörleri Çiğdem Kahveci ve Akif Bülent Boyacıoğlu atandı. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mücahid Taylan atandı.

SEKTÖREL GÖREV DEĞİŞİKLİKLER

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki yönetim kurulu üyeliklerine Muharrem Akyaka ve Erkan Tek atanırken, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğündeki boş yönetim kurulu üyeliklerine Kadir Gurbetci, Mehmet Tunçak, Nadide Gülbay Yiğiteli ve Seyfullah Arslantürk getirildi.

ALTYAPI BAKANLIĞI GÖREVLİLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında 7. Bölge Müdürü Ömer Alkış, 9. Bölge Müdürü Gültekin Yürümez, 12. Bölge Müdürü Celaleddin Bayrakçıl ve 13. Bölge Müdürü Doruk Erdem Öncebe görevden alındı. Yeni atamalar ise 4. Bölge Müdürlüğüne Mustafa Küçükkaptan, 7. Bölge Müdürlüğüne Ümit Çatulay, 8. Bölge Müdürlüğüne Ali Tuğrul Kaya, 9. Bölge Müdürlüğüne Muhtesin Sevinç, 12. Bölge Müdürlüğüne Taner Biçim ve 13. Bölge Müdürlüğüne Yavuz Yegin olarak gerçekleştirildi.

GENEL MÜDÜRLÜKTE DEĞİŞİKLİKLER

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül görevden alınarak, yerine Selami Yapıcı atandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aykan görevden alındı ve yerine Mustafa Çankaya getirildi. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Aysel Kandemir atandı.