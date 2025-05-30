Gündem

Ataşehir’de Lüks Araç Yandı

atasehir-de-luks-arac-yandi

ARAMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Çamlıca Bağlantı Yolunda seyir halindeki lüks otomobil aniden çıkan yangınla alev aldı. Sürücü hızla aracı terk ederek kendisini dışarı attı.

OLAY YERİNDE GEREKEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri hemen yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, aracın ön kısmı tamamen yandı.

TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDI

Polis ekipleri olay yerinde bir süre yolu kapatarak uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Neyse ki, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İNCELENME VE RAPORLAMA SÜRECİ

Yangınla ilgili olarak emniyet güçleri inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Dünya

Çin, ABD ile Anlaşmayı İhlal Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Çin'in mevcut ticaret anlaşmasına uymadığını iddia etti.
Gündem

İstanbul’da Plaj Ücretleri Belli Oldu

İstanbul'daki plaj ve turistik işletmeler, haziran ayının ilk haftasında açılacak. Giriş ücretleri de açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.