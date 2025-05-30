Ataşehir’de Lüks Araç Yandı

ARAMA VE KONTROL ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Çamlıca Bağlantı Yolunda seyir halindeki lüks otomobil aniden çıkan yangınla alev aldı. Sürücü hızla aracı terk ederek kendisini dışarı attı.

OLAY YERİNDE GEREKEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri hemen yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, aracın ön kısmı tamamen yandı.

TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDI

Polis ekipleri olay yerinde bir süre yolu kapatarak uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Neyse ki, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İNCELENME VE RAPORLAMA SÜRECİ

Yangınla ilgili olarak emniyet güçleri inceleme başlattı.