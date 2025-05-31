Ataşehir’de Lüks Araç Yandı

İSTANBUL’DA LÜKS ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, Çamlıca Bağlantı Yolu’nda seyreden lüks otomobil, aniden çıkan alevlerle yanmaya başladı. Sürücü, aracını yolda terk ederek kendisini dışarı attı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken aracın ön tarafı tamamen yanmıştır.

TRAFİKTE AĞIRLAŞMA

Polis ekipleri, yangın nedeniyle bir süre yolu trafiğe kapatarak uzun bir araç kuyruğunun oluşmasına sebep oldu. Neyse ki olayda hiç kimse yaralanmadı ya da hayatını kaybetmedi.

EMNİYET TARAFINDAN İNCELEME

Yangınla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.