Ataşehir’de Lüks Otomobil Yandı

YANGIN OLAYI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, Çamlıca Bağlantı Yolu üzerinde seyir halinde olan bir lüks otomobil, aniden alev alarak yangın çıkardı. Sürücü, aracı yolda bırakarak kendini dışarı attı ve yangının sıçraması esnasında şans eseri herhangi bir yaralanma ya da ölüm durumu yaşanmadı.

ITFAİYE VE EMNİYET EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarları üzerine, olay yerine hemen itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak, aracın ön tarafı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

TRAFAİKTE AĞIRLAŞMA VE İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, yangın nedeniyle yolu bir süre trafiğe kapatarak uzun bir araç kuyruğu oluşmasına sebep oldu. Yangınla ilgili emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı.