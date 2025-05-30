Ataşehir’de Lüks Otomobil Yandı

İSTANBUL’DA LÜKS OTOMOBİL YANDI

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde Çamlıca Bağlantı Yolunda seyir halindeki bir lüks otomobil, aniden çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı. Sürücü, yangın sırasında aracı terk ederek kendini dışarı attı.

OLAĞAN ÜSTÜ MÜDAHALE

Yangın ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almayı başardı; ancak aracın ön kısmı tamamen yandı.

TRAFFIC SIKINTISI YAŞANDI

Polis ekipleri, yangın nedeniyle bir süre yolu trafiğe kapatırken, bu durum uzun araç kuyruklarına yol açtı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması ise sevindirici bir gelişme oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İNCELEME YAPMAKTADIR

Yangın ile ilgili emniyet güçleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.