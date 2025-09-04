Ataşehir Kongresi Gerçekleşmeyecek

Gündem

CHP’NİN KONGRE GÜNDEMİ

CHP’nin gündeminde kongreler önemli bir yer tutuyor. Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin almış olduğu karar doğrultusunda CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti.

YENİ BİR KARAR ALINDI

Kararda şu ifadeler dikkat çekiyor: “TEDBİREN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.” Bunun yanı sıra, 13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuru yapıldığı belirtildi. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından sağlanan yazı ekinde yer alan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarihli kararının sonuç kısmında şu ifadeler yer alıyor: “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verilmiştir.

