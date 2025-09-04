Ataşehir Kongresi Yapılamayacak

CHP’NİN KONGRE GÜNDEMİ

CHP’nin gündeminde ‘kongreler’ önemli bir yer tutuyor. Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına dayanarak CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti.

HUKUKİ KARARIN DETAYLARI

Kararda şu ifadelere yer verildi: “13/09/2025 tarihinde gerçekleştirileceği planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7.Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ek olarak gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarihli ve 2025/254 E. sayılı dosyasındaki ara karar gereğince, ’39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ karar verilmiştir.”