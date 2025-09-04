Ataşehir Kongresine Engeller Geliyor

KONGRELER KONUSU GÜNDEMLERİNE HAKİM

CHP’nin gündeminde kongreler önemli bir yer tutuyor. Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti.

AÇIKLAMALAR VE HUKUKİ DURUM

Kararda şu ifadelere yer verildi: “TEDBİREN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.” 13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunuldu. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nın gönderdiği yazı ekinde, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarihli 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmında, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verildiği belirtildi.