Gündem

Ataşehir Kongresine Engeller Geliyor

atasehir-kongresine-engeller-geliyor

KONGRELER KONUSU GÜNDEMLERİNE HAKİM

CHP’nin gündeminde kongreler önemli bir yer tutuyor. Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti.

AÇIKLAMALAR VE HUKUKİ DURUM

Kararda şu ifadelere yer verildi: “TEDBİREN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.” 13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunuldu. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nın gönderdiği yazı ekinde, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarihli 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmında, “39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına” karar verildiği belirtildi.

ÖNEMLİ

Gündem

21 İlde FETÖ Operasyonu: 25 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ildeki FETÖ operasyonu sonrası gözaltına alınan 41 kişiden 25'inin tutuklandığını sosyal medya aracılığıyla açıkladı.
Ekonomi

Dijital Türk Lirası Dönemi Başlıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci aşamasında, finans ve teknoloji alanındaki kuruluşları projeye katılmaları için davet etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.