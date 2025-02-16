Atatürk’ün Antalya Ziyareti: Yeni Görüntüler Bulundu

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 kez ziyaret ettiği Antalya’ya 2’nci ziyaretiyle ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. 1931 tarihinde yayımlanan gazetelerde yer alan bu videoda, Başkomutan Atatürk Antalya’da Mehmetçik’i selamlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hazırlanan video, Atatürk’ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü dolayısıyla 8 saniye olarak paylaşıldı. 10 Şubat 1931 tarihli görüntü, TSK arşivinde daha uzun süreli kayıtların olabileceği öngörülüyor.

İKİNCİ ZİYARETİN DETAYLARI

Atatürk, Antalya’ya ilk ziyareti 6 Mart 1930 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci ziyareti ise 26 Ocak 1931 tarihinde başlayan yurt gezisinin bir parçası olarak meydana geldi. Bu seyahat, 1929 yılındaki dünya buhranı ve Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması gibi sonuçları yerinde incelemek ve yapılması gerekenleri belirlemek amacıyla düzenlendi. Atatürk, 8 Şubat 1931’de Ege Vapuru ile İzmir’den yola çıktı ve 10 Şubat 1931 sabahı Antalya’ya ulaştı. Öğle saatlerinde deniz motoruyla iskeleye çıkan Atatürk, buradan alay karargahına geçerek askeri birlikleri denetledi. Daha sonra hükümet konağına geçerek validen yerel işler hakkında bilgi aldı. Belediye ve Cumhuriyet Halk Fırkası’nı ziyaret ederek memleket sorunları üzerinde detaylı görüşmeler yaptı.

Atatürk bu görüşmeler sırasında, yerel işleri önemseyerek sağlam bir zirai kredi ve satış kooperatifinin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Aynı gün akşam saatlerinde tekrar vapura dönerek Silifke’ye gitmek üzere yola çıktı. Atatürk’ün Antalya’ya üçüncü ziyareti ise 18 Şubat 1935’te gerçekleşti.