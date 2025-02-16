Atatürk’ün Antalya Ziyaretinden Yeni Görüntü Ortaya Çıktı

ANTALYA’YA YENİ GÖRÜNTÜLER

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya yaptığı ikinci ziyaretle ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. 1931 tarihli gazetelerde yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hazırlanan videoda, Başkomutan Atatürk’ün Antalya’da Mehmetçik’i selamladığı anlar yer alıyor. Videoda 8 saniye süreyle Atatürk’ün anısına hazırlanan görüntünün, Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla paylaşıldığı belirtildi. Söz konusu görüntünün, 10 Şubat 1931 tarihine ait olduğu ve TSK arşivinde daha uzun bir versiyonunun bulunabileceği tahmin ediliyor.

İKİNCİ ZİYARETİN TARİHİ

Mustafa Kemal Atatürk, Antalya’ya ilk kez 6 Mart 1930’da gelmiştir. İkinci ziyareti ise 26 Ocak 1931 tarihinde gerçekleştirilen bir yurt gezisinin parçası olarak yapılmıştır. Bu seyahat, 1929 dünya buhranı ve Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması gibi olayların sonuçlarını yerinde incelemek amacıyla düzenlenmiştir. Atatürk, 8 Şubat 1931’de Ege Vapuru ile İzmir’den Antalya’ya hareket etti. Ege Vapuru, 10 Şubat 1931’de sabah saatlerinde Antalya’ya ulaşmıştır. Öğleden sonra deniz motoru ile iskeleye çıkan Atatürk, alay karargahına giderek askeri birliklerin teftişini yaptı.

YEREL İŞLER ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Atatürk, alaydan hükümet konağına geçerek validen yerel işler hakkında bilgi aldı. Bu görüşmede, esaslı bir zirai kredi ve satış kooperatifinin kurulmasının önemini vurguladı. Aynı gün akşam saatlerinde vapura dönerek, Silifke’ye doğru hareket etmek üzere Ege Vapuru ile yola çıktı. Atatürk’ün Antalya’ya üçüncü ziyareti ise 18 Şubat 1935 tarihinde gerçekleşmiştir.