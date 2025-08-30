Atatürk’ün İlk Kez Yayımlanan Görüntüsü

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANINDAN ÖZEL PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle sosyal medya platformunda bir mesaj yayımladı. Bu paylaşımında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk defa kamuoyuna sunulan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünü paylaşarak, milli bayramın anlamını vurguladı.

ATATÜRK’ÜN TARİHİ GÖRÜNTÜSÜ

Bakan Ersoy, yaptığı paylaşımda “İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103’üncü yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı. Bu görüntünün 1935 ya da 1936 yılına ait olduğu tahmin ediliyor ve Ulu Önder’in Florya Deniz Köşkü’nde çocuklarla birlikte olduğu bu anı öne çıkıyor.

MİLLİ ONURUN VE HATIRLAMANIN ÖNEMİ

Ersoy, “Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum” diyerek, bayram coşkusunu ve milli birlikteliği pekiştirmiş oldu.