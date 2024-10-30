Atatürk’ün Şarkılarıyla Mini Konser

İKİZLERDEN ANLAMLI BİR PERFORMANS

İkizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan özel bir mini konser gerçekleştirdi. Balık kardeşler, sergiledikleri performanslarını “İzmir Marşı” ile sonlandırdı.

CUMHURİYET KADINI OLMA GURURU

Didem ve Sinem Balık, Cumhuriyet kadını olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. “Hem vatanımıza hem de Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkmalıyız. Cumhuriyet sayesinde varız ve var olacağız. Bugün bu konseri Atatürk’ün evinde ona teşekkürlerimizi sunmak için yaptık. En güzel şarkıdır Cumhuriyet” şeklinde konuştular.