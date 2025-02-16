Atatürk’ün Yeni Görüntüleri TSK Arşivinde Ortaya Çıktı

ANTALYA’YA İKİNCİ ZİYARETİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’yı 2’nci ziyaretine ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. 1931 tarihli gazetelerde yayımlanan bu videoda, Başkomutan Atatürk’ün Antalya’da Mehmetçik’i selamladığı anlar yer alıyor. Görüntü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 8 saniyelik videoda bulunuyor. Atatürk’ün Antalya’ya yaptığı 2’nci ziyaretin 94’üncü yıl dönümündeki bu yeni görüntü, 10 Şubat 1931 tarihine ait ve TSK arşivinde daha uzun bir versiyonunun olabileceği tahmin ediliyor.

İKİNCİ ZİYARETİN DETAYLARI

Atatürk’ün Antalya’ya ilk ziyareti 6 Mart 1930 tarihinde gerçekleşti. İkinci ziyareti ise 26 Ocak 1931’de başladığı yurt gezisinin bir parçası olarak gerçekleşti. Bu seyahat, 1929 dünya buhranı ve Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması sonucu meydana gelen durumları yerinde incelemek ve gerekli tespitleri yapmak amacıyla gerçekleştirildi. 8 Şubat 1931 tarihinde Ege Vapuru ile İzmir’den yola çıktı. Ege Vapuru, 10 Şubat 1931 sabahında Antalya’ya ulaşarak, öğleden sonra deniz motoru ile iskeleye çıkan Atatürk, buradan alay karargahına gidip askeri birlikleri denetledi.

Hükümet konağına geçerek validen mahalli konular hakkında bilgi alan Atatürk, bu süreçte önemli bir zirai kredi ve satış kooperatifinin kurulmasının gerekliliğini vurguladı. Aynı gün akşamüzeri tekrar vapura binip, Silifke’ye gitmek üzere Ege Vapuru ile hareket etti. Atatürk’ün Antalya’ya üçüncü gelişi ise 18 Şubat 1935 tarihinde gerçekleşti.