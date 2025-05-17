Ateşkes Görüşmeleri Doha’da Başlıyor

GÖRÜŞMELER KATAR’DA DEVAM EDİYOR

Hamas yetkilisi Tahir el-Nono, Hamas’ın İsrail ile Gazze’de ateşkes görüşmelerinin yeni turunun Katar’ın başkenti Doha’da sürdüğünü doğruladı. Her iki tarafın da “önkoşul” olmaksızın tüm konuları ele aldığını belirtti. Bu görüşmeler, İsrail üzerindeki ateşkes talebinin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

ARAP LİDERLER ZİRVEDE TOPLANDI

Bağdat’ta yapılan zirvede bir araya gelen Arap liderler, Gazze’deki savaşın derhal sona erdirilmesi için çağrıda bulundu. İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı bir süreçte, yapılan açıklamalarda Filistinlilerin tamamen Gazze’den çıkarılmak istendiği vurgusunu yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, İsrail’in eylemlerini “sistematik suçlar” olarak tanımlayarak, bunların “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri yok etmeye” yönelik olduğunu dile getirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN ELEŞTİRİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise İsrail’i soykırım yapmakla suçladı. Zirvede söz alan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Filistin halkının topluca cezalandırılmasının hiçbir haklı gerekçesi yok” dedi. ABD Başkanı Trump ise, “Gazze insanlar açlıktan ölüyor. Bu durumu çözmek için çalışmalara başladım” açıklamasını yaptı.