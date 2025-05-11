“Ateşkes Için Ukrayna’ya Uyarı Yapıldı”

Ateşkes An Meselesi

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan çatışmalar, binlerce kayıpla devam ediyor. Dün Moskova’da düzenlenen basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Aynı zamanda, 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Putin’in bu önerisi üzerine, ABD Başkanı Donald Trump’tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump’tan Zelensky’e Uyarı

Putin’in savaşın sona ermesine dair bir gerçek arayışında olduğunu belirten Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’i uyardı. Trump, “Ukrayna bunu derhal kabul etmeli” dedi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor; onun yerine Perşembe günü Türkiye’de, bu kan banyosuna dönüşen savaşı sona erdirmek için müzakerelerde bulunmak istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını öğrenmiş olurlar. Eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD durumu değerlendirip gerektiği gibi ilerleyebilir.”

Olası Görüşmeler ve Endişeler

Putin’in, Amerika olmadan kazanılamayacak İkinci Dünya Savaşı zaferini kutladığı bilgisi üzerine Trump, Ukrayna’nın onunla bir anlaşma yapacağına dair şüphe duymaya başladığını ifade etti. “Görüşmeyi yapın hemen” diyerek acil görüşmelerin gerçekleştirilmesini istedi.