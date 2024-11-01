Atina’da Patlama: Terör Soruşturması Başlatıldı

PATLAAMAYA NEDEN OLAN DURUM

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Ampelokipoi bölgesindeki bir apartman dairesinde ciddi bir patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Daire olay sonucunda kullanılamaz hale gelirken, binada da önemli ölçüde hasar meydana geldi.

OLAYIN SONUÇLARI VE MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından 1 erkeğin cansız bedenine ulaştı. Ayrıca, yaralı durumda bulunan 1 kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın detaylarına yönelik incelemeler ise sürdürüyor.