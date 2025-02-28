Atina’da Protestolar Şiddetlendi: Çatışmalar Çıktı

YUNANİSTAN’DA PROTESTOLAR

Yunanistan’da 2 yıl önce meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasının yıl dönümünde büyük protestolar düzenlendi. Başkent Atina’daki Sintagma Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi, “Adalet istiyoruz” sloganları ile hükümeti eleştirdi. Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin önderlik ettiği bu gösteriye, Atina’daki pek çok iş yeri de kepenk indirerek destek sağladı. Grev nedeniyle birçok uçuş ve tren seferi iptal edilirken, feribot seferleri de durduruldu ve toplu taşıma sisteminde büyük aksamalar yaşandı.

ATEŞİN YÜKSELDİĞİ SOKAKLAR

Ülke genelinde ve yurt dışında toplamda 300’den fazla şehirde protestolar yapılırken, Atina’da durum giderek sertleşti. Sokaklarda toplanan protestocular, polisle çatışmalara girerek, yanıcı maddeler ve taşlar fırlattı. Bu eylemler, Atina’nın ara sokaklarında alevli olaylara dönüştü ve şehirdeki tansiyon yükseldi.

KAZA VE SONUÇLARI

2023’te, Yunanistan’ın Tesalya bölgesindeki Tempi kasabasında bir yolcu treniyle ticari trenin çarpışması sonucu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Kazaya yönelik yapılan araştırmalarda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının bozulması ve yetersiz eğitim gibi sebeplerle gerçekleştiği tespit edilmişti. Açıklanan rapor, bu trajik olayın arkasındaki gerekçeleri net bir şekilde ortaya koyuyor.