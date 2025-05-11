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Atlayan Genç, Gaz Parlamasından Etkilendi

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GAZ SIZINTISI VE PARLAMA OLAYI

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde Esatpaşa Mahallesi’ndeki yedinci kat dairesinde set üstü ocak montajı sırasında gaz sızıntısı meydana geldi ve bu durum bir parlamaya yol açtı. Ocağın montajını gerçekleştiren 22 yaşındaki Dursun Erol, oluşan kaçak nedeniyle panikleyip, hemen camdan atladı.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler, gaz parlamasının gerçekleştiği dairede gerekli kontrolleri yaparken, Erol’un yedinci kattan beton zemine düştüğü ve ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra, Dursun Erol ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

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