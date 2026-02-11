Atletico Mineiro’dan Lucas Torreira Açıklaması Geldi

atletico-mineiro-dan-lucas-torreira-aciklamasi-geldi

Galatasaray’ın 30 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira’nın transferine dair Brezilya kulübü Atletico Mineiro’dan dikkat çekici bir açıklama yapıldı.

LUCAS TORREIRA İLE ÖN ANLAŞMA HAZIRDI

Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, HGPlay TV’ye verdiği röportajda Torreira ile ön anlaşmaya imza attıklarını, ancak yıldız futbolcunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesinin transferin önünde bir engel oluşturduğunu ifade etti. Bracks, “Onun gelmesini çok isterdim. Aslında kendisiyle görüşmeler yaptık, hatta ön anlaşmaya bile vardık; ancak Türkiye’deki sözleşmesi buraya gelmesine mani oldu. Ona ülkesine, ana vatanına ve milli takımına daha yakın olmasını sağlayacak bir proje sunuldu ama transfer çok zordu. Kulübünde çok üst düzey bir oyuncu olduğu için ne yazık ki bunu gerçekleştiremedik” şeklinde konuştu.

Haberler, Atletico Mineiro oyuncusu Renan Lodi’nin dahi Lucas Torreira’yı ikna etmeye çalıştığı yönündeki bilgilere yer veriyor. Uruguaylı futbolcunun 2028 yazına kadar sözleşmesinin bulunduğu ve şu aşamada Galatasaray’da kalacağı vurgulandı.

