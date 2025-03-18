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Audi, 7 Bin 500 Kişiyi Çıkaracak

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EKONOMİK ZORLUKLAR VE İŞTEN ÇIKARMALAR

Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Audi, yaptığı duyuruda ekonomik koşulların giderek zorlaştığını, rekabet baskısı ve siyasi belirsizliklerin şirket için ciddi zorluklar yarattığını belirtti. Bu bağlamda, 7 bin 500 kişinin işten çıkarılacağı bildirildi.

GELİŞMELER VE ANLAŞMALAR

Almanya’daki tesislerin geleceğe hazırlıklı ve rekabetçi olabilmesi için Audi Yönetim Kurulu ve İş Konseyi’nin “gelecek için” ortak bir anlaşma üzerinde çalıştığı ifade edildi. Kurul ve konseyin, 2029’a kadar dolaylı alanlarda 7 bin 500 istihdamın sosyal sorumluluk bilinciyle azaltılması konusunda uzlaşı sağladığı aktarıldı. Bu anlaşmayla, şirketin yıllık personel maliyetinin 1 milyar avro düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca, Audi, gelecek 4 yıl içerisinde Almanya tesislerine toplam 8 milyar avro yatırım yapacak. Toplu sözleşme kapsamındaki çalışanların ek ödemeleri de yeniden ayarlanarak iş gücü maliyetleri düşürülecek. Ayrıca, iş güvenliği garantisi anlaşmasının 2033 yılına kadar uzatıldığı da duyuruldu.

GEÇMİŞTEKİ İŞTEN ÇIKARMALAR

Audi, 2019’dan bu yana üretimden yaklaşık 9 bin 500 kişiyi işten çıkarmış ve iki fabrikanın kapasitesini önemli ölçüde azaltmıştı. Özellikle elektrikli otomobillere yönelik zayıf talep, şirketi olumsuz yönde etkiliyor. Bu arada, Audi’nin Brüksel’deki fabrikasını kapatma kararı aldığı da dikkat çekiyor. Ana şirket Volkswagen ise Aralık 2024 itibarıyla 35 bin kişinin işten çıkarılacağı bir maliyet azaltma programı başlatacağını açıklamıştı.

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