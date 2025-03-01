Audi’nin 76 Yıllık Fabrikası Kapatıldı

BRÜKSEL FABRİKASINDAKİ KAPANIŞ

1949 yılından beri Volkswagen Grubu’nun önemli bir parçası olan Brüksel fabrikası, Audi’nin tarihinde ayrılmaz bir yer edindi. Ancak son yıllarda elektrikli otomobil talebindeki azalma, bu önemli tesisi olumsuz etkiledi. Audi, “Artık burası yolun sonu,” diyerek Brüksel’deki üretimi durdurma kararı aldı. Bu kapanış yalnızca bir fabrika kaybı mı yoksa otomotiv sektöründe yeni bir değişim sinyali mi?

Q8 MODELİ MÜMKÜN OLACAK YOLCULUK

Audi’nin lüks elektrikli aracı Q8, Brüksel fabrikasından ayrılırken gözler Meksika’ya çevrildi. Marka, geçtiğimiz Temmuz ayında üretim hattını Meksika’ya kaydırma niyetini duyurmuştu. Fakat 2024 Eylül ayında Volkswagen Grubu’nun tesis için yeni bir model tahsis etmeyeceği haberi, Brüksel’deki çalışanları ve sendikaları derin bir üzüntüye soktu. Fabrikanın kapanışı, Belçika’da öfke ve hayal kırıklığı dalgası yarattı.

BELÇİKA’DA OTOMOTİV SEKTÖRÜ BİTİYOR MU?

Brüksel’deki bu kapanış, Belçika için zaten tanıdık olan bir durumu tekrar gündeme getirdi. 1997’de Vilvoorde’daki Renault, 2010’da Anvers’teki Opel ve 2014’te Genk’teki Ford fabrikaları da faaliyetlerini durdurmuştu. Audi’nin ayrılması, “Belçika otomotiv sektörü sona mı eriyor?” sorusunu akıllara getirdi. Avrupa’daki üretim dinamikleri alarm veriyor mu?

AUDİ’NİN GELECEĞİ

Brüksel fabrikasının kapanması, Audi’nin elektrikli araç stratejisinde önemli bir değişim rüzgârı estiriyor olabilir. Meksika’ya taşınan Q8 üretiminin markaya yeni bir enerji katacağı düşünülürken, Avrupa otomotiv sektöründeki bu gelişmenin sonuçları ne şekilde şekillenecek?