Avcılar D-100’de Zincirleme Kaza Meydana Geldi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Gümüşpala Mahallesi’ndeki D-100 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Beylikdüzü yönüne ilerleyen araçlardan biri, Avcılar Metrobüs Durağı yakınlarında birden fren yaptı.

HASAR GÖREN ARAÇLAR

Bu ani fren ile birlikte arkasından gelen toplam 6 araç da duramayarak birbirine çarptı. Sonuç olarak toplamda 7 aracın hasar gördüğü kazada, şans eseri hiç kimse yaralanmadı.

TRAFFİKTEKİ DURUM

Kazanın ardından, yolun sol şeridi, trafik ekiplerinin çalışmalar yapabilmesi ve hasarlı araçların gönderebilmesi için uzun bir süre kapalı kaldı. D-100’de, Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçlar çalışmanın tamamlanmasının ardından kaldırıldığında, trafik normal akışına döndü.