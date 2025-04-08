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Avcılar D-100’de Zincirleme Kaza Meydana Geldi

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Gümüşpala Mahallesi’ndeki D-100 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Beylikdüzü yönüne ilerleyen araçlardan biri, Avcılar Metrobüs Durağı yakınlarında birden fren yaptı.

HASAR GÖREN ARAÇLAR

Bu ani fren ile birlikte arkasından gelen toplam 6 araç da duramayarak birbirine çarptı. Sonuç olarak toplamda 7 aracın hasar gördüğü kazada, şans eseri hiç kimse yaralanmadı.

TRAFFİKTEKİ DURUM

Kazanın ardından, yolun sol şeridi, trafik ekiplerinin çalışmalar yapabilmesi ve hasarlı araçların gönderebilmesi için uzun bir süre kapalı kaldı. D-100’de, Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçlar çalışmanın tamamlanmasının ardından kaldırıldığında, trafik normal akışına döndü.

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