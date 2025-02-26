Avcılar’da Kaldırımlar Yeniden Yayalara Açılıyor

KALDIRIM İŞGALİNE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, kaldırımları işgal eden unsurlar, vatandaşların sıkça dile getirdiği sorunlar arasında yer alıyor. Bu duruma el koyan belediye zabıta ekipleri, ilçe genelinde geniş çaplı bir mücadele başlattı. Ekipler, esnafın kaldırıma yerleştirdiği duba, reklam tabelası, çöp kovası ve bidon gibi yaya geçişini engelleyen malzemeleri teker teker topladı. Toplanan eşyalar kamyonete yüklenirken, kaldırımları işgal eden işletmelere de ceza uygulandı.

AMACIMIZ YAYALAR İÇİN KULLANILABİLİRLİĞİ ARTIRMAK

Zabıta ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Avcılar Belediyesi Zabıta Amiri Engin Ünver, kaldırımların gerçek sahiplerinin yayalar olduğunu belirtti. Ünver, “Amacımız, kaldırımları yaya kullanımına uygun hale getirmek. Vatandaşların rahatça yürüyebilmesi için işgal unsurlarını kaldırmak bizim görevimiz. Gün boyu denetimlerimiz sürecek ve bu konuda kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Uygulanan denetimler, ilçede kaldırımların yaya öncelikli hale getirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.