Avrupa Borsaları Yükselişle Haftayı Kapatıyor

avrupa-borsalari-yukselisle-haftayi-kapatiyor

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü pozitif bir şekilde tamamladı. Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler ile enerji arzına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Avrupa’nın genelinde gösterge endeks olan Stoxx Europe 600, günü yüzde 0,67 artışla 602,45 puandan kapatmayı başardı. Ülke bazlı endekslerde de yukarı yönlü bir seyir gözlemlendi.

İNGİLTERE VE İTALYA’DA RAKAMLAR ARTIYOR

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 artarak 10.403,6 puana çıkarken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22’lik bir artışla 44.887,54 puana ulaştı. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,49’luk artışla 7.974,49 puanla kapanırken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 23.730,92 puana yükseldi.

DÖVİZ PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK

Döviz piyasasında euro/dolar paritesi, Türkiye saati ile 20.30 itibarıyla yüzde 0,25 artış göstererek 1,153 seviyesine yükseldi. Piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olan temel faktör, Orta Doğu’daki çatışmaların üçüncü haftasına girmesiyle beraber Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatına yönelik artan riskler oldu.

MERKEZ BANKALARI FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR

Enerji fiyatlarındaki dalgalanma, yatırımcıların daha temkinli bir yaklaşım sergilemesine neden oluyor. Ayrıca bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararları, yatırımcıların dikkatle izleyeceği gelişmeler arasında yer alıyor.

Gündem

Irak Petrolü Türkiye Üzerinden Ceyhan’a İhraç Edilecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye iletilmesi için Bağdat ile anlaştıklarını duyurdu. Hattın açılması ticarette önemli bir artış sağlayacak.
Gündem

Joe Kent İran Savaşı Nedeniyle İstifa Etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin Direktörü Joe Kent, Trump yönetiminin İran politikalarını eleştirerek istifa etti. Kent, bu savaşın vicdani açıdan desteklenemeyeceğini vurguladı.
Gündem

Galatasaray Liverpool Deplasmanında Tur İçin Sahada

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesinde galibiyetin sevince yol açacağını, kaybetmenin ise derin üzüntü yaratacağını belirtti. Her sonucun duygusal etkisini vurguladı.
Gündem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’dan Maç Sonrası Açıklamalar

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, hedeflerinin uzun vadeli olduğunu belirterek, takımla birlikte yaz sezonunu geçirmek istediğini ifade etti.
Gündem

Orta Doğu’da Gerilim Tırmanıyor: Ali Laricani Öldürüldü

İran medyasına göre, Yüksek Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Laricani'nin vefatı resmi olarak onaylandı.

