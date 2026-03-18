Avrupa Borsaları Yükselişle Haftayı Kapatıyor

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü pozitif bir şekilde tamamladı. Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler ile enerji arzına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Avrupa’nın genelinde gösterge endeks olan Stoxx Europe 600, günü yüzde 0,67 artışla 602,45 puandan kapatmayı başardı. Ülke bazlı endekslerde de yukarı yönlü bir seyir gözlemlendi.

İNGİLTERE VE İTALYA’DA RAKAMLAR ARTIYOR

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 artarak 10.403,6 puana çıkarken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22’lik bir artışla 44.887,54 puana ulaştı. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,49’luk artışla 7.974,49 puanla kapanırken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 23.730,92 puana yükseldi.

DÖVİZ PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK

Döviz piyasasında euro/dolar paritesi, Türkiye saati ile 20.30 itibarıyla yüzde 0,25 artış göstererek 1,153 seviyesine yükseldi. Piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olan temel faktör, Orta Doğu’daki çatışmaların üçüncü haftasına girmesiyle beraber Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatına yönelik artan riskler oldu.

MERKEZ BANKALARI FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR

Enerji fiyatlarındaki dalgalanma, yatırımcıların daha temkinli bir yaklaşım sergilemesine neden oluyor. Ayrıca bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararları, yatırımcıların dikkatle izleyeceği gelişmeler arasında yer alıyor.