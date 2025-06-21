Avrupa’da Enerji Krizi Tehdidi Var mı?

İRAN İLE GECİKEN ENERJİ KRİZİ

İsrail’in İran’ın dev doğalgaz sahasına yaptığı saldırıların ardından, bu sahayı İran ile paylaşan Katar, bu hafta enerji sektöründe önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Reuters’a konuşan bir endüstri kaynağı ve bölgedeki bir diplomatın aktardığına göre, Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy’nin CEO’su ve enerji bakanı Saad Al Kaabi, ABD, Britanya ve Avrupa hükümetlerine, çatışmanın Katar’dan yapılacak gaz ihracatını riske atabileceği ve küresel gaz arzına yönelik tehditlerin artabileceği konularında uyarılarda bulundu. Katar’ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) operasyonunda yaşanacak herhangi bir kesinti, Doha’nın dünya genelindeki en büyük doğalgaz rezervlerinden yaptığı gazın yaklaşık %20’sini kesintiye uğratabilir.

DOHA’DA DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

Bölgedeki bir diplomat, “QatarEnergy, yabancı ülkelerin olası bir tırmanmanın Katar’daki gaz üretimine etkilerinin tamamen farkında olmasını sağlıyor” dedi. Aynı diplomat, Al Kaabi’nin Doha’da, QatarEnergy’nin Kuzey Sahası genişletme projesinde yer alan şirketlerin bağlı olduğu ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiğini belirtti. Şu ana kadar sevkiyatlar planlandığı gibi devam ediyor. ABD’li enerji devleri ExxonMobil ve ConocoPhillips, İngiliz Shell, İtalyan Eni ve Fransız TotalEnergies, Katar’ın LNG ihracatını önümüzdeki yıllarda %82 oranında artırması beklenen projeye ortaklık yapıyor. Katar, şu anda yılda 77 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz üretiyor ve QatarEnergy’nin ihracatında herhangi bir aksama yaşanmamış durumda.

İSRAİL’İN SALDIRILARI RİSK OLUŞTURUYOR

Katar, İsrail’in İran’ın doğalgaz sahasına yönelik saldırısını, QatarEnergy tesislerine yaklaşık 200 kilometre mesafede gerçekleşmiş olmasına rağmen, “pervasız bir hamle” olarak nitelendirmişti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ansari, “Bu sahalarda faaliyet gösteren şirketler uluslararası şirketlerdir ve özellikle Kuzey Sahası’nda küresel bir varlık söz konusu” ifadelerini kullandı. İsrail’in yeni saldırılarının, Katar’ın açık deniz tesislerindeki çalışanları riske atabileceği ve operasyonların durmasına neden olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, İsrail’in İran’ın Buşehr nükleer santraline yapacağı bir saldırı da benzer sonuçlar doğurabilir. Radyoaktif kirliliğin söz konusu olması durumunda, Katar’ın sondaj platformlarına erişim tarih olabilir.

ENERJİ TEDARİKİNDE KESİNTİ RİSKİ

QatarEnergy, LNG tankerlerinin Hürmüz Boğazı’nın dışında tutulması ve sadece yüklemeden bir gün önce körfeze girmeleri talimatını verdi. Hürmüz Boğazı’nda yaşanacak kesintilerin en fazla Asya’daki alıcılara etki edeceği öngörülüyor. Asya alıcıları, Atlantik havzasından gaz kargoları alabilmek için fiyat tekliflerini artırmak zorunda kalabilir. Altta yatan endişeler, Asya spot sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarını yükseltiyor. Cuma itibarıyla fiyatların milyon İngiliz ısıl birimi (mmBtu) başına 14,00 dolara çıktığı belirtildi; bu da geçtiğimiz haftaya göre %11’lik bir artışa işaret ediyor.