Avrupa’da İsrail Gazze Krizi Yaşanıyor!

AB’DE YAPTIRIM GÖRÜŞMESİ

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantıdan önceki açıklamasında yaptırımlar konusundaki fikir birliği eksikliğine dikkat çekti. Kallas, “Eğer bu konuda birleşik bir sesimiz yoksa, küresel sahnede sesimiz de yok. Bu kesinlikle çok sorunlu” şeklinde konuştu.

TİCARET ANLAŞMASININ ASKIYA ALINMASI TALEPLERİ

İrlanda, İspanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkeler, İsrail ile yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın askıya alınmasını öneriyor. Bu talebin ardında, özellikle Gazze’de sivillerin hayatını kaybetmesi ve insani yardımların engellenmesi yer alıyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, “AB, şimdi harekete geçmeyecekse ne zaman geçecek? Çocuklar açlıktan ölüyor. Daha ne olması gerekiyor?” diyerek geciken yaptırımları eleştirdi.

ALMANYA’NIN YAPTIRIMLARA KARŞI TUTUMU

Almanya, Macaristan ve Çekya gibi İsrail’in geleneksel müttefikleri ise ekonomik yaptırımlara karşı çıkıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’in Gazze’de kullanılabilecek silah sevkiyatlarını durdurduğunu hatırlatarak, AB ile İsrail arasında süren sivil nitelikli bilimsel işbirliklerinin askıya alınmasının fayda sağlamayacağını dile getirdi.

DANİMARKA’DAN YAPTIRIM DESTEĞİ

Toplantıya ev sahipliği yapan Danimarka’nın Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin İsrailli yetkililere yaptırım uygulanması ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın ticaret boyutunun dondurulması konusunda destek vermeye hazır olduğunu bildirdi. Rasmussen, “En yıkıcı insani felakete tanıklık ediyoruz. İsrail rotasını değiştirmelidir” ifadesini kullandı.

AB-İSRAİL TİCARET HACMİ

AB, İsrail’in en büyük ticaret ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan verilere göre, 2024 yılı itibariyle iki taraf arasındaki toplam ticaret hacminin 42,6 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Bu nedenle, ticari ilişkilerin askıya alınması, hem siyasi hem de ekonomik etkileri bakımından kritik bir karar olarak değerlendiriliyor.