Avrupa’da İsrail ve Gazze Krizi! Bakanlar Bölündü

AB’NİN YAPTIRIM GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, yaptırımlarla ilgili görüş birliği eksikliğine dikkat çekerek, “Eğer bu konuda birleşik bir sesimiz yoksa, küresel sahnede sesimiz de yok. Bu kesinlikle çok sorunlu,” dedi.

TİCARET ANLAŞMASINA YÖNELİK ÇAĞRILAR

İrlanda, İspanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkeler, İsrail ile süregelen Serbest Ticaret Anlaşması’nın askıya alınmasını talep ediyor. Özellikle Gazze’de sivillerin hayatını kaybetmesi ve insani yardımın engellenmesi, bu taleplerin arkasındaki nedenler olarak öne çıkıyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “AB, şimdi harekete geçmeyecekse ne zaman geçecek? Çocuklar açlıktan ölüyor. Daha ne olması gerekiyor?” diyerek yaptırımların gecikmesine eleştiride bulundu.

ALMANYA’DAN YAPTIRIM KARŞITI TAVIR

Almanya, Macaristan ve Çekya gibi ülkeler yaptırımlara karşı çıkıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’in Gazze’ye silah sevkiyatını durdurduğunu hatırlattı fakat AB ile İsrail arasındaki sivil niteliğindeki bilimsel iş birliklerinin askıya alınmasının faydalı olmayacağına inanıyor.

DANİMARKA’DAN DESTEK VE YAPTIRIM TEKLİFİ

Toplantıya ev sahipliği yapan Danimarka’nın Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasına ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın ticaret boyutunun dondurulmasına destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Rasmussen, “En yıkıcı insani felakete tanıklık ediyoruz. İsrail rotasını değiştirmelidir,” şeklinde konuştu.

AB-İSRAİL TİCARETİNİN ÖNEMİ

AB, İsrail’in en büyük ticaret ortaklarından birisidir. Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre, 2024 yılında iki taraf arasındaki ticaret hacmi 42,6 milyar avroya ulaşacak. Bu nedenle ticari ilişkilerin askıya alınması, hem siyasi hem de ekonomik yönleri bakımından önemli bir karar olarak değerlendiriliyor.