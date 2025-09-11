Avrupa’da Yaşam Süresi 81,7 Yıl

YAŞAM SÜRESİNDEKİ ARTIRMA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılındaki AB ülkelerindeki ortalama yaşam sürelerine dair verileri paylaştı. Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl ortalama yaşam süresi, bir önceki yıla göre 0,3 yıl artarak 81,7 yıla ulaşıyor.

İTALYA VE İSVEÇ EN ÜSTTE

AB ülkeleri içinde en yüksek ortalama yaşam süresi, 84,1 yıl ile İtalya ve İsveç’te görülüyor. Bunun yanı sıra, İspanya 84 yıl, Lüksemburg 83,5 yıl ve Malta ise 83,3 yıl ile bu sıralamada yer alıyor.

DÜŞÜK ORAN BULGARİSTAN’DA

Ortalama yaşam süreleri Fransa’da 83,1 yıl, Almanya’da ise 81,5 yıl olarak kaydediliyor. Bununla birlikte, en düşük yaşam süresi 75,9 yıl ile Bulgaristan’da, 76,6 yıl ile Romanya’da ve 76,7 yıl ile Letonya’da gözlemleniyor.