Avrupa’da Yaşam Süresi Arttı

YAŞAM SÜRESİ ARTIYOR

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılı itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerindeki ortalama yaşam sürelerine dair verileri paylaşıyor. Verilere göre, AB ülkelerinde geçen yıl ortalama yaşam süresi önceki yıla göre 0,3 yıl artarak 81,7 yıla ulaşıyor.

İTALYA VE İSVEÇ ZİRVEDE

Ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında İtalya ve İsveç, her biri 84,1 yıl ile ilk sırayı alıyor. Bunu 84 yıl ile İspanya, 83,5 yıl ile Lüksemburg ve 83,3 yıl ile Malta takip ediyor.

EN DÜŞÜK ORAN BULGARİSTAN’DA

Ortalama yaşam süresi açısından Fransa 83,1 yıl, Almanya 81,5 yıl ile sıralanırken, en düşük yaşam süresi ise 75,9 yıl ile Bulgaristan’da, 76,6 yıl ile Romanya’da ve 76,7 yıl ile Letonya’da gözlemleniyor.