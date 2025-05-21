“Avrupa Hedefimiz, 6. Yıldızda.”

GALATASARAY’IN HEDEFLERİ VE YENİ SEZON PLANI

Trendyol Süper Lig’de tarihi 25. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, yeni sezon için planlamalara hızla başladı. Kulüp başkanı Dursun Özbek, Milliyet gazetesine verdiği röportajda, kulübün geleceğe dair hedeflerini ve transfer politikalarını değerlendirerek, “Avrupa bizim için her zaman öncelik. Süper Lig’de de 6. yıldız yolunda ilk sezona giriyoruz. Hedefimiz yine mutlak şampiyonluk” dedi. Bu şekilde hem iç saha hem de dış saha performanslarında iddialarını sürdüreceklerini açıkladı.

LİMİT SORUNU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Özbek, harcama limitleriyle ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Bu sınırlamaları aşmak için sermaye artışı, oyuncu satışları ve sponsorluk gelirlerini artırma yollarını değerlendirdiklerini ifade etti: “Bu sezon sponsor gelirlerimiz geçen yılki 80 milyon euroluk rekoru geçecek. Mağazacılık zaten rekor üstüne rekor kırıyor. 1-2 oyuncu satışı da gündemde.” Bu ifadeler, kulübün finansal açıdan daha güçlü bir konuma gelme hedefinin altını çiziyor.

OSIMHEN İLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen, gösterdiği başarılı performansla birlikte sadece Avrupa kulüplerinin değil, aynı zamanda Suudi Arabistan ekiplerinin de dikkatini çekti. Dursun Özbek, Osimhen’in transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu; “Osimhen, gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girdi.” Bu durum, Galatasaray’ın gelecek transfer dönemindeki planlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.