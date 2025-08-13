Avrupa Kuraklık Ve Aşırı Sıcak

AVRUPA’DA YANGINLARIN YAYILMASI

Aşırı sıcaklıkların ve kuraklığın etkisiyle Avrupa alev alev yanıyor. İspanya’da yangınlarla mücadele günlerdir sürüyor. Başkent Madrid’e yakın Tres Cantos ormanlarında çıkan yangın, kente yaklaşmış durumda. Saatteki hızı 70 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar ve 40 dereceyi bulan sıcak hava, alevlerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Bazı itfaiyeciler yaralanırken, binden fazla kişi tahliye ediliyor. İber Yarımadası’nda hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşması bekleniyor ve bu bölgede Sevilla için kırmızı alarm verilmiş durumda.

PORTEKİZ’DE ÇOK SAYIDA YANGIN VAR

İspanya’nın komşusu Portekiz’de de 10 farklı noktada yangınlar sürüyor ve bu yangınlara 2 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor. Hafta sonu boyunca dört yangın çıkardığı belirlenen 50 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Bu durum, bölgedeki yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

İTALYA’DA TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

İtalya’nın Napoli şehri yakınındaki alevlerle mücadele devam ediyor. Vezüv Yanardağı çevresinde yangın nedeniyle tahliye emri verildi. Yangın söndürme çalışmalarına uçaklar ve helikopterler de destek veriyor.

Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk’ta da yangınlarla mücadele eden yüzlerce itfaiyeci görev başında. Arnavutluk’ta son 24 saat içerisinde 40 noktada yangın çıktığı bildirilmekte. Askerlerin de katıldığı mücadele sonucunda yaklaşık 30 orman yangını söndürüldü. Ayrıca, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’da da çok sayıda noktada yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.