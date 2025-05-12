Avrupa Liderleri Uyuşturucu Tartışması Başlattı!

İDDİALAR VE TARTIŞMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ziyarete dair görüntülerin ortaya çıkması, oldukça farklı bir tartışmayı tetikledi. Bu görüntüler, liderlerin uyuşturucu kullandığına dair iddiaları beraberinde getirdi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın paylaştığı görüntüde, Macron, Merz ve Starmer yer alıyor. Görüntüde Macron’un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi eliyle sakladığı gözlemleniyor. Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu belirtip Avrupa liderlerinin çoğunun uyuşturucu kullandığını ileri sürerek “Avrupa’nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor. Batılı bir ülkenin büyükelçisine 2022’de şu soruyu sormuştum: yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky’e nasıl silah temin edersiniz? O da bana şu cevabı vermişti: Bu, Avrupa Birliği için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor.” ifadelerini kullandı.

DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI

Zaharova’nın paylaştığı görüntüyle ilgili doğrulama çalışması yapan bazı sosyal medya hesapları, masa üzerinde görünen beyaz renkteki nesnenin peçete olduğunu öne sürdü.