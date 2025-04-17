Avrupa Merkez Bankası Faizi Düşürdü

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Avrupa Merkez Bankası, programlarına yönelik önemli bir adım atarak faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürerek değiştirdi. Bu değişiklikle birlikte ECB faizi yüzde 2.65’ten yüzde 2.40 seviyesine indirildi.

FAİZ DÜŞÜŞÜNÜN ETKİLERİ

Bu karar, bankanın mali politikasında önemli bir değişiklik olduğunu ve piyasalar üzerinde olası etkileri artırabileceğini gösteriyor. ECB’nin almış olduğu bu yeni faiz oranı, ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi ve enflasyonu kontrol altına almayı hedefliyor. Böylece piyasalara daha fazla likidite sağlanması amaçlanıyor.