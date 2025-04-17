Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası Faizi Düşürdü

avrupa-merkez-bankasi-faizi-dusurdu

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Avrupa Merkez Bankası, programlarına yönelik önemli bir adım atarak faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürerek değiştirdi. Bu değişiklikle birlikte ECB faizi yüzde 2.65’ten yüzde 2.40 seviyesine indirildi.

FAİZ DÜŞÜŞÜNÜN ETKİLERİ

Bu karar, bankanın mali politikasında önemli bir değişiklik olduğunu ve piyasalar üzerinde olası etkileri artırabileceğini gösteriyor. ECB’nin almış olduğu bu yeni faiz oranı, ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi ve enflasyonu kontrol altına almayı hedefliyor. Böylece piyasalara daha fazla likidite sağlanması amaçlanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

CHP’ye Kayyum İddiaları Üzerine Soruşturma

Sosyal medyada CHP'ye kayyum atanacağına dair yanıltıcı bilgi paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma sürüyor.
Gündem

Bahçeli’den CHP’ye Sert Tepki: Şeytanlar Yuvalandı

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Milli Eğitim Bakanı'na yönelik eleştirilerine sert yanıt vererek, Rasim Ozan Kütahyalı'yı da hedef aldı; "İçimize kadar yuvalanmış şeytanlardır" dedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.