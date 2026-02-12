Avrupa Süper Lig Projesi Resmen Sona Erdi

Avrupa futbolunda tartışmalara yol açan Avrupa Süper Ligi girişimi, nihayetinde fiilen sona erdi. Projemin son kalan üyesi olan Real Madrid, ayrıldığını duyurmasıyla birlikte organizasyon, henüz başlamadan yok olmuş oldu.

ANLAŞMA MASAYA YATIRILDI

Real Madrid, yaptığı resmi açıklamada UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ile varılan anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ve Real Madrid olarak, Avrupa futbolunun yararı için anlaşmaya vardık.” ifadelerine yer verildi.

KULÜPLER PROJEYİ TERK ETTİ

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Avrupa Süper Ligi projesinde tek bir kulüp kalmadı ve girişim resmen sona ermiş oldu.

PROJENİN GÜNDEMİ VE SEYRİ

2021 yılında 12 kulübün kurucu üyeler olarak başlattığı Avrupa Süper Ligi, futbol dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştı. Proje dahilinde yer alan Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtım sonrasında hızlı bir şekilde organizasyondan ayrılmıştı. 2023 yılında Juventus’un çekilmesiyle sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı. Son olarak, Barcelona’nın projeden resmi olarak ayrıldığını duyurmasının ardından, Real Madrid’in durumu merakla bekleniyordu. LaLiga temsilcisi Barcelona, Avrupa Süper Ligi Şirketi’ne çekilme kararını bildirdiğini açıklamıştı. Barcelona’nın projeden ayrılışı sonrası yalnız kalan Real Madrid’in de projesinden çekilmesiyle Avrupa Süper Ligi tamamen sona ermiş oldu. Böylelikle, Avrupa futbolunda dengeyi değiştirmesi beklenen, ancak yoğun tepkilerle karşılaşan bu proje, nihayetinde resmiyet kazanan son ayrılıkla birlikte tarihe gömüldü.