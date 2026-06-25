Avrupa’da Rekor Sıcaklıklar 300’e Yakın Can Aldı

Fransa başta olmak üzere İspanya, İngiltere ve Belçika’da rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar eğitim, ulaşım, sağlık ve altyapı hizmetlerini olumsuz etkilerken çok sayıda kişi sıcaklığa bağlı olaylarda yaşamını yitirdi. Fransa’da 23 Haziran’da 29,9 derece ile 1947’den bu yana en sıcak gün kaydedildi. İngiltere’de 24 Haziran en sıcak Haziran günü olarak kayıtlara geçti.

REKOR SICAKLIKLAR KAYITLARA GEÇTİ

Belçika’da dün 33 dereceyi aşan rekor sıcaklıklar ölçüldü. İspanya’da bazı şehirlerde sıcaklıklar 43-44 dereceyi buldu. Ülkede 1950’lerden bu yana en yüksek ortalama sıcaklıklar görüldü.

HASTANEYE YATIŞLAR VE ÖLÜMLER ARTIYOR

Avrupa genelinde artan sıcaklıklar sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturuyor. Bazı hükümetler kriz durumu ilan ederek tedbir alıyor. Aşırı sıcaklar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaratıyor. Sıcaklığa bağlı ölümlerde de artış yaşanıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı 21-24 Haziran’da 212 kişinin öldüğünü açıkladı. Fransa’da 18 Haziran’dan beri serinlemek için suya giren 40 kişi boğuldu. Yaklaşık 20 kişi de sıcaklıkla bağlantılı nedenlerle öldü. İngiltere’de 15, Almanya’da 6 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

ISI KUBBESİ SICAKLIKLARI YÜKSELTİYOR

Uzmanlara göre ısı kubbesi adı verilen yüksek basınç sistemi sıcak havayı hapsediyor. Bu durum rekor sıcaklıklara yol açıyor. Atmosferin üst katmanlarında oluşan yüksek basınç alanı sıcaklıkları biriktiriyor. Hapsedilen hava giderek ısınıyor ve rekor seviyelere ulaşıyor. Sera gazı etkisi ve iklim değişikliği bu sıcaklıkların temel nedeni olarak belirtiliyor. Küresel ısınma ısı kubbelerinin başlangıç noktalarını yükseltiyor.