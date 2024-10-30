Avustralya’da En Düşük Enflasyon Seviyesi

AVUSTRALYA TÜKETİCİ FİYAT ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞ

Avustralya’da tüketici fiyat enflasyonu, üçüncü çeyrekte 3,5 yıllık en düşük düzeye geriledi. Ancak temel ölçüm hala dalgalı bir seyir izliyor ve bu durum, merkez bankasının önümüzdeki yıl içerisinde faiz oranlarını düşürmeye başlamayacağına yönelik piyasa beklentilerini artırıyor. Eylül ayında Avustralya’daki TÜFE, yıllık yüzde 2,1 oranında bir artış gösterdi. Bu, piyasa beklentisi olan yüzde 2,3 artışının altında kaldı. Tüketicilerin elektrik fiyatlarındaki hükümet indirimleri ve benzindeki düşüşler sayesinde yararlandığı görülüyor, fakat hizmet fiyatlarındaki baskılar devam ediyor.

ELEKTRİK VE BENZİN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Yavaşlama, hükümetin sağladığı sübvansiyonların etkisiyle elektrik fiyatlarının yüzde 17,3 oranında gerilemesinden kaynaklanıyor. Ayrıca, benzin fiyatları çeyrek dönem içerisinde yüzde 6,2 düşüş gösterdi. Avustralya İstatistik Bürosu’nun Çarşamba günü yayımladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 oranında bir artış kaydetti. Bu, yüzde 0,3’lük artış tahmininin altında kalan bir rakam oldu. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 3,8’den yüzde 2,8’e inerek, 2021’den bu yana Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) hedef bandı olan yüzde 2-3 seviyesine yeniden geri döndü.

PİYASA BEKLENTİLERİ DEĞİŞİYOR

Bu durum, büyük ölçüde beklenen bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar, Avustralya Merkez Bankası’nın bu yıl Aralık ve önümüzdeki Şubat aylarında faiz indirimi yapma olasılığını biraz daha azaltmış durumda. Piyasa analistleri, ilk faiz indirimlerinin en muhtemel tarihinin gelecek yılın Nisan ayı olabileceğini düşünüyor.