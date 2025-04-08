Avustralya, Filipinler’e 20 İHA gönderdi

AVUSTRALYA VE FİLİPİNLER ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 29 Şubat 2024’te çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzaladı. Bu zapt, savunma, denizcilik ve siber güvenlik alanlarını kapsıyor. Ayrıca, Avustralya’nın Japonya ile birlikte 6 Eylül 2024’te, Çin’in Güney Çin Denizi’nde Filipinler’e karşı yürüttüğü ‘riskli eylemlerini normalleştirme çabaları’ karşısında Filipinler Sahil Güvenliği’ne destek vereceğini de belirtti.

İHA HEDİYESİ TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

Filipinler Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Avustralya’nın Manila Büyükelçisi Hae Kyong Yu, Bataan bölgesinde düzenlenen bir törenle 20 İHA’yı PCG Komutanı Amiral Ronnie Gil Gavan’a teslim etti. Gavan, bu İHA’ların Filipinler’in sularla çevrili bir ülke olmasının getirdiği ‘karmaşık hak ve yükümlülüklerini daha kesin, uygun ve sürdürülebilir bir şekilde takip etme kabiliyetini’ artıracağını belirtti.

İHA’LARIN DEĞERİ 22,5 MİLYON TL

Büyükelçi Yu, yaklaşık 593 bin dolar (22,5 milyon lira) değerindeki bu İHA hediyelerinin, Filipinler ve Avustralya arasında artan deniz iş birliğinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.