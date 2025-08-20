Avustralya, Filistin’i tanıma niyetinde

NETANYAHU’DAN AVCUSTURALYA’YA SERT YANIT

Başbakan Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Avustralya’nın aşırı sağcı İsrailli milletvekili Simcha Rothman’ın vizesini “ayrılığa yol açan kişilerin” ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmesine dair açıklama yaptı. Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılar ve uyguladıkları insani abluka nedeniyle artan uluslararası baskılarla karşı karşıya kalan Netanyahu, Avustralyalı mevkidaşı Albanese hakkında, “Tarih, Albanese’i olduğu gibi hatırlayacak: İsrail’e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı” dedi.

AUSLTALYA VE İSRAİL ARASINDA VİZE İPTALİ

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Netanyahu’nun Albanese’e yönelttiği sert eleştirileri “siyasi açıdan zehirli” bir lider olarak tanımladı. Lapid, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün demokratik dünyada bir lideri en çok güçlendiren şey, Batı dünyasının siyasi açıdan en zehirli lideri Netanyahu ile yüzleşmektir” ifadelerini kullandı.

SİMCHA ROTHMAN’IN VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Avustralya, önceki gün İsrail’deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman’ın vizesini iptal ettiğini ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını duyurmuştu. Rothman’ın vizesinin iptal edilmesinin ardından, Tel Aviv yönetimi de aynı gün içerisinde, Avustralya’nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail’deki oturum vizesini iptal etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın Canberra yönetiminin “Filistin devletini” tanıma kararı alması ve Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked’in de aralarında bulunduğu bir grup İsraillinin vizesinin iptal edilmesinin ardından geldiğini belirtti. Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze’den sürülmesi önerisini savunmuş ve bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.