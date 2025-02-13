Avusturyalı Çifti Dolandıran Üfürükçüler Tutuklandı

MANAVGAT’TA DOLANDIRICILIK DAVASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kendisini hoca olarak tanıtan bir kişi aracılığıyla dolandırılan Avusturyalı çiftin olayında mahkeme kararı alındı. Savcılık, yaklaşık 5 saat süren sorgulama sonrasında “Gazmalı Rahman Hoca” olarak bilinen Abdülrahim Z., asistanı Hüseyin T., eşi B.Z. ve kız kardeşi G.Z. hakkında ‘dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak’ suçlamasıyla tutuklanmaları için sulh ceza hakimine sevk etti.

TUTUKLAMA KARARI

Sulh ceza hakimi önünde ifade veren Abdülrahim Z. ve asistanı Hüseyin T. tutuklandı. Eşi B.Z. ve kız kardeşi G.Z. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Abdülrahim Z., adliye çıkışında gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna, “Niye pişman olacağım. Yüzbinlerce kitle beni bekliyor. Mahkemede de görecekler. Siz bir hayat kadınını savunuyorsunuz, siz bir kumarbazı savunuyorsunuz. Göreceksiniz, mahkememde yüzbinlerce kişi adliyenin önüne akın edecek” yanıtını verdi.

DOLANDIRILAN MİKTAR

Viyana’da yaşayan çift, bir televizyon programında Manavgat’ta bir kişi tarafından çeşitli büyülerle 31 bin 960 euro dolandırıldıklarını ileri sürdü. Yayın, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edilerek soruşturma başlatılmasına neden oldu. Soruşturma kapsamında Abdülrahim Z., eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı Hüseyin T. geçtiğimiz gün gözaltına alındı.