Ay’da Nükleer Reaktör Planı Var

AY YARIŞINDA ABD’DEN NÜKLEER REAKTÖR AÇIKLAMASI

ABD, Çin ve Rusya arasında süregelen Ay yarışı hızlanıyor. NASA, bu ay yaptığı açıklamada, jeopolitik rakiplerinden önce Ay yüzeyine bir nükleer reaktör yerleştirme planını hızlandırdığını duyuruyor. Bu proje, yalnızca enerji üretimini değil, aynı zamanda Ay yüzeyinde belirli bölgelerin “girilmez bölge” haline gelme olasılığını da gündeme getiriyor.

ULUSAL GÜVENLİK VE AY’DA ÜS KURMA PLANI

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, planın ulusal güvenlik amaçları doğrultusunda Ay’da bir üs kurmayı da içerdiğini ifade ediyor. Bakan Duffy, “Uzay barış içindir ama kötü amaçlarla da kullanılabilir. Uzayı kontrol eden, Dünya’yı da kontrol eder” diyor. Bu açıklamalar, ABD’nin uzaydaki varlığını güçlendirme çabasını gözler önüne seriyor.