Ay’da Nükleer Reaktör Yarışı Başladı

AY YARIŞI VE NÜKLEER REAKTÖR PLANLARI

ABD, Çin ve Rusya arasında devam eden Ay yarışı hız kazanıyor. Bu bağlamda, ABD’den önemli bir “nükleer reaktör” açıklaması geldi. NASA, bu ay gerçekleştirdiği açıklamada, jeopolitik rakiplerinden önce Ay yüzeyine nükleer reaktör yerleştirme planını hızlandırdığını duyurdu. Proje, yalnızca enerji üretimini sağlamayı değil, aynı zamanda Ay yüzeyinde belirli alanları kapsayan bir “girilmez bölge” (keep-out zone) oluşturma olasılığını da gündeme getiriyor.

UZAYDA KONTROLÜN ÖNEMİ

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, bu planın ulusal güvenlik amacıyla Ay’da bir üs kurmayı da içereceğini belirtti. Duffy, “Uzay barış içindir ama kötü amaçlarla da kullanılabilir. Uzayı kontrol eden, Dünya’yı da kontrol eder” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, uzaydaki rekabetin artmasına ve ülkelerin stratejik adımlarını hızlandırmalarına neden olabiliyor.