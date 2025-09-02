Ay Tutulması Başlıyor! Türkiye’den İzlenebilecek

YILIN İKİNCİ VE SON TAM AY TUTULMASI GERÇEKLEŞİYOR

7 Eylül akşamında, yılın ikinci ve son tam ay tutulması gözlemlenecek. Bu eşsiz gökyüzü olayı, dünyanın birçok bölgesinde “kanlı ay” olarak adlandırılan kırmızı renk değişimi ile izleyicileri etkisi altına alacak. Yaklaşık 82 dakika sürecek tam tutulma evresi, yılın en uzun ve en büyüleyici gök olaylarından biri olacak. Tam ay tutulmaları, Dünya’nın Güneş ile Dolunay arasına girmesiyle oluşuyor. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde tam olarak kararmak yerine kırmızıya dönüşüyor. Bu renk değişimi, “Rayleigh saçılması” adı verilen fiziksel bir olguya bağlı. Güneş ışığındaki kısa dalga boylu mavi ışıklar atmosferde dağılırken, uzun dalga boylu kırmızı ışıklar Dünya’nın gölgesine yöneliyor ve Ay’ın yüzeyine yansıyor.

GÖRÜLECEĞİ YERLER VE SAATLER

Mart ayında gerçekleşen yılın ilk tutulması ABD’den en iyi şekilde izlenebilmişti. Ancak bu defa Amerika kıtası bu gökyüzü olayını kaçıracak. Eylül’deki tutulmanın “tam evresi”, yani Ay’ın tamamen Dünya gölgesine girdiği ve kırmızıya büründüğü an, Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan gözlemlenebilecek. Tam tutulmanın yaşanacağı bazı büyük şehirlerdeki saatler ise şöyle:

– Perth, Avustralya: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 01:30 – 02:52 (AWST)

– Mumbai, Hindistan: 7 Eylül 2025 Pazar 23:00 – 8 Eylül Pazartesi 00:22 (IST)

– Kahire, Mısır: 7 Eylül 2025 Pazar 20:30 – 21:52 (EEST)

– Cape Town, Güney Afrika: 7 Eylül 2025 Pazar 19:30 – 20:52 (SAST)

Kanlı Ay tutulması, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Tutulma yerel saatle yaklaşık 18:30-19:30 aralığında görülebilecek. Tutulma evreleri ise şu şekilde:

– Tam evre başlangıcı: 17.30 (UTC)

– Maksimum tutulma: 18.11 (UTC)

– Tam evre bitişi: 18.51 (UTC)

Tam evre öncesi ve sonrasında Ay, kısmi tutulma halinde gölgenin içinde kalacak.

GELECEK TUTULMA TARİHLERİ VE AY’IN YAKINLIĞI

Bu tutulma, Ay’ın Dünya’ya en yakın noktası olan “perigee”ye yalnızca üç gün kala gerçekleşiyor. Bu durum, Ay’ın normalden biraz daha büyük görünmesine sebep olacak. 7 Eylül’den sonraki bir sonraki tam ay tutulması ise Mart 2026’da yaşanacak ve bu tutulma, Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya’dan izlenebilecek.