Ay Tutulması Başlıyor, Türkiye’den İzlenebilir

GÖKYÜZÜ OLAYI: KANLI AY TUTULMASI

7 Eylül akşamı yılın ikinci ve son tam ay tutulması gözlemlenecek. Bu gökyüzü hadisesi, dünyanın pek çok yerinde “kanlı ay” görüntüsüyle izleyicileri etkisi altına alacak. Yaklaşık 82 dakika sürecek olan tam tutulma evresi, yılın en uzun ve en dikkat çekici gök olayları arasında kabul ediliyor. Tam ay tutulmaları, Dünya’nın Güneş ile Dolunay arasına girmesi sonucunda gerçekleşiyor. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde tamamen kararmak yerine kırmızıya dönüşüyor. Bu renk değişimi, “Rayleigh saçılması” adı verilen fiziksel bir süreçten kaynaklanıyor. Güneş ışığındaki kısa dalga boylu mavi ışıklar atmosferde dağılırken, uzun dalga boylu kırmızı ışıklar Dünya gölgesine yöneliyor ve Ay’ın yüzeyine yansıyor.

GÖRÜLECEĞİ YERLER VE SAATLER

Mart ayında gerçekleşen yılın ilk tutulması ABD tarafından en net şekilde izlenmişti. Ancak bu sefer Amerika kıtası bu gözlemi kaçıracak. Eylül ayındaki tutulmanın “tam evresi”, yani Ay’ın tamamen Dünya gölgesine girdiği ve kırmızıya büründüğü an Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan gözlemlenebilecek. Bazı önemli şehirlerde tam tutulmanın başlayacağı saatler ise şöyle:

– Perth, Avustralya: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 01:30 – 02:52 (AWST)

– Mumbai, Hindistan: 7 Eylül 2025 Pazar 23:00 – 8 Eylül Pazartesi 00:22 (IST)

– Kahire, Mısır: 7 Eylül 2025 Pazar 20:30 – 21:52 (EEST)

– Cape Town, Güney Afrika: 7 Eylül 2025 Pazar 19:30 – 20:52 (SAST)

TÜRKİYE’DEN GÖZLEMLENMESİ

Kanlı ay tutulması, Türkiye’den de izlenebilecek. Tutulma, yerel saat ile yaklaşık olarak 18:30-19:30 arasında gözlemlenebilecek. Tutulma evrelerinin saatleri ise şöyle:

– Tam evre başlangıcı: 17.30 (UTC)

– Maksimum tutulma: 18.11 (UTC)

– Tam evre bitişi: 18.51 (UTC)

Tam evre öncesi ve sonrasında Ay, kısmi tutulma halinde gölgenin içinde kalacak. Bir sonraki tam ay tutulması ise Mart 2026’da gerçekleşecek ve bu tutulma, Ay’ın Dünya’ya en yakın noktası olan “perigee”ye yalnızca üç gün kala yaşanacak. Bu nedenle Ay, normalden biraz daha büyük görünme potansiyeline sahip olacak. 7 Eylül’den sonra bir sonraki tam ay tutulması Mart 2026’da yaşanacak ve Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya tarafından gözlemlenebilecek.