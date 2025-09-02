Ay Tutulması Başlıyor! Türkiye’den İzlenebilir

AY TUTULMASI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

7 Eylül akşamı yılın ikinci ve son tam ay tutulması izleyicileri etkileyecek. Bu gökyüzü olayı, dünyanın pek çok yerinde kırmızıya bürünen “kanlı ay” manzarasıyla dikkat çekecek. Yaklaşık 82 dakika süren tam tutulma evresi, yılın en uzun ve etkileyici gök olayları arasında sayılıyor. Tam ay tutulmaları, Dünya’nın Güneş ile Dolunay arasına girmesi sonucu meydana geliyor. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde tamamen kararmak yerine kırmızı hırkasıyla izleyicilere sunuluyor. Bu renk değişimi, “Rayleigh saçılması” adı verilen fiziksel bir olgudan kaynaklanıyor. Güneş ışığındaki kısa dalga boylu mavi tonlar atmosferde dağılırken, uzun dalga boylu kırmızı ışıklar Dünya’nın gölgesine yöneliyor ve Ay’ın yüzeyine yansıyor.

GÖRÜLMESİ BEKLENİYOR

Mart ayında gerçekleşen ilk tutulma ABD’den net bir şekilde gözlemlenirken, Eylül’deki tutulma Amerika kıtasında gözlemi kaçıracak. Eylül ayındaki tutulmanın “tam evresi”, yani Ay’ın tamamen Dünya gölgesine girdiği ve kırmızıya büründüğü an Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan izlenebilecek. Tam tutulmanın gerçekleşeceği saatler şu şekilde:

Perth, Avustralya: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 01:30 – 02:52 (AWST)

Mumbai, Hindistan: 7 Eylül 2025 Pazar 23:00 – 8 Eylül Pazartesi 00:22 (IST)

Kahire, Mısır: 7 Eylül 2025 Pazar 20:30 – 21:52 (EEST)

Cape Town, Güney Afrika: 7 Eylül 2025 Pazar 19:30 – 20:52 (SAST)

TÜRKİYE’DEN GÖZLEMLEME OLACAK

Kanlı Ay tutulması Türkiye’den de gözlemlenebilir. Tutulma yerel saat ile yaklaşık olarak 18:30-19:30 aralığında izlenebilecek. Tam tutulma evreleri ise şu şekilde:

Tam evre başlangıcı: 17.30 (UTC)

Maksimum tutulma: 18.11 (UTC)

Tam evre bitişi: 18.51 (UTC)

Tam evre öncesi ve sonrasında Ay, kısmi tutulma halinde gölgenin içinde kalacak. Bir sonraki tam ay tutulması, Mart 2026’da gerçekleşecek ve bu tutulma, Ay’ın Dünya’ya en yakın noktası olan “perigee”ye yalnızca üç gün kala yaşanacak. Bu durum, Ay’ın normalden biraz daha büyük görünmesine sebep olacak. 7 Eylül’den sonraki tam ay tutulması Mart 2026’da, Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya’dan izlenebilecek.