Ay Tutulması Başlıyor! Türkiye’den İzlenilecek

YILIN İKİNCİ VE SON TAM AY TUTULMASI

7 Eylül akşamı, yılın ikinci ve son tam ay tutulması yaşanacak. Bu gökyüzü olayı, dünyada birçok noktada “kanlı ay” olarak tanımlanan kırmızı renkte bir görüntü sunacak. Yaklaşık 82 dakika sürecek olan tam tutulma evresi, yılın en uzun ve etkileyici gökyüzü olayları arasında dikkat çekecek. Tam ay tutulmaları, Dünya’nın Güneş ile Dolunay arasına girmesiyle gerçekleşiyor. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde tamamen kararmak yerine kırmızı bir renge dönüyor. Bu renk değişimi, “Rayleigh saçılması” adı verilen fiziksel bir olgudan kaynaklanıyor. Güneş ışığındaki kısa dalga boylu mavi ışık atmosferde dağılırken, uzun dalga boylu kırmızı ışıklar Dünya’nın gölgesine yöneliyor ve Ay’ın yüzeyinde yansıyor.

TUTULMANIN GÖRÜLECEĞİ YERLER VE SAATLER

Mart ayında meydana gelen yılın ilk tutulması, ABD’den en iyi şekilde izlenmişti. Ancak Eylül’deki tutulma, Amerika kıtasında gözlemlenemiyor. Eylül’deki tam tutulma evresi, Ay’ın tamamen Dünya’nın gölgesine girdiği ve kırmızıya dönüştüğü an, Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan görülebilecek. İşte bazı önemli şehirlerde tam tutulmanın gerçekleşeceği saatler:

– Perth, Avustralya: 8 Eylül 2025 Pazartesi, 01:30 – 02:52 (AWST)

– Mumbai, Hindistan: 7 Eylül 2025 Pazar, 23:00 – 8 Eylül Pazartesi, 00:22 (IST)

– Kahire, Mısır: 7 Eylül 2025 Pazar, 20:30 – 21:52 (EEST)

– Cape Town, Güney Afrika: 7 Eylül 2025 Pazar, 19:30 – 20:52 (SAST)

TÜRKİYE’DEN GÖZLEMLEME İMKANI

Kanlı Ay Tutulması, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Tutulma, yerel saat ile yaklaşık 18:30-19:30 aralığında izlenebilecek. Tutulmanın evreleri ise şu şekilde:

– Tam evre başlangıcı: 17.30 (UTC)

– Maksimum tutulma: 18.11 (UTC)

– Tam evre bitişi: 18.51 (UTC)

Tutulmanın öncesinde ve sonrasında Ay, kısmi tutulma halinde gölgenin içinde kalacak. Bir sonraki tam ay tutulması Mart 2026’da meydana gelecek. Bu tutulma, Ay’ın Dünya’ya en yakın noktası olan “perigee”ye yalnızca üç gün kala gerçekleşecek. Dolayısıyla Ay, normalden biraz daha büyük görünecek. 7 Eylül’den sonra bir sonraki tam ay tutulması, Mart 2026’da görülecek ve Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya’dan izlenebilecek.